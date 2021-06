Centro commerciale di nuovo preso di mira dai ladri. Un altro furto sventato che ha portato a quattro denunciati. Nel corso del pomeriggio di ieri, nel comune di Formia, ambito controlli del territorio volti a prevenire e reprimere i reati cosiddetti "predatori", i carabinieri del locale Norm nucleo operativo radiomobile -, hanno denunciato all'autorità giudiziaria quattro persone ritenute responsabili dei reati di furto aggravato e ricettazione. In particolare si tratta di cittadini romeni risultati essere senza fissa dimora, un 33 enne, un 35 enne, un 20 enne ed un 19 enne, sorpresi dai militari dell'arma a bordo di autovettura intestata ad altro connazionale, parcheggiata nei pressi del centro commerciale Itaca, nel cui interno erano stati riposti vari oggetti tra cui bottiglie di champagne di marche prestigiose, prodotti per la pulizia della casa e della persona nonchè scarpe griffate, quest' ultime dal valore complessivo di euro 600 oggetto di furto perpetrato poco prima ai danni di un negozio situato nel medesimo esercizio.

I suddetti sono stati prontamente fermati, identificati e denunciati all'autorità giudiziaria, le scarpe restituite al legittimo proprietario, mentre la restante refurtiva sottoposta a sequestro penale. Inoltre, a carico degli stessi, su richiesta dell'Arma e per il tramite della PS di Gaeta, verrà richiesto il foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno dal comune di Formia per un periodo di 3 anni. E' il secondo colpo nell'arco di pochi giorni che viene sventato. Nell'ultimo invece i malviventi avevano fatto razzia di prodotti per i capelli, in particolare lo spray per il ritocco del colore sulla ricrescita dei capelli, rasoi e dentifrici per i denti sensibili. Merce per un valore di circa mille euro.

In quel caso in tre vennero fermati grazie al controllo sempre attento che viene effettuato all'interno del supermercato Panorama dal Corpo Vigili Giurati. I tre stranieri, di nazionalità georgiana, venenro fermati alle casse nell'atto di uscire. Grazie all'ausilio dell'antitaccheggio interno gli agenti trovarono all'interno degli zaini buste schermate nelle quali portavano all'interno i prodotti sottratti. Sempre all'interno dei sacchi schermati i militari hanno trovato altra merce che però era stata rubata nel vicino ipermercato Lidl; e arnesi usati per lo scasso, che sono stati posti sotto seqeustro.