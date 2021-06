Un'estate a misura di bambino: Veroli presenta un'iniziativa... fiabesca, che mira a far scoprire ai più piccoli (e a ricordarlo ai grandi) quali mondi meravigliosi si nascondano dietro una favola, quante avventure si possano vivere tra le pagine di un libro.

Nato dalla collaborazione tra la Duecento22 - Arti e spettacolo e il Comune di Veroli, "L'Arco delle Fiabe" sarà lo spazio ludico e narrativo che, a partire da domani, porterà la magia della favola in giro per la città di Veroli. Un bastimento carico di emozioni, che navigherà nel mare della fantasia e che approderà in tutte le frazioni verolane dove ci sono bambini che sanno sognare.

A narrare fiabe travolgenti sarà Cataldo Nalli de I Gatti Ostinati. L'ingresso è gratuito. Il primo appuntamento è per domani alle 17.30 in Piazza Mazzoli. Da lì partirà un viaggio itinerante per le contrade verolane alla ricerca magiche e divertenti avventure.