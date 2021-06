Continuava a non rispettare la misura degli arresti domiciliari: ora va in carcere. È accaduto ad Aquino dove i carabinieri, in esecuzione del provvedimento di sospensione provvisoria dell'espiazione pena presso il domicilio, emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, hanno arrestato un trentenne del luogo, già noto per reati in materia di stupefacenti e contro la persona.

Il provvedimento è stato emesso a carico del giovane il quale, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti, violava in più occasioni gli obblighi derivanti dalla misura coercitiva cui lo stesso era sottoposto. L'arrestato, è stato condotto nel carcere di Frosinone.