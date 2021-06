Quarantenne denunciato resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e il patrimonio, è stato fermato dai militari del Norm della compagnia di Pontecorvo mentre viaggiava nel centro abitato della città fluviale alla guida di un'auto.

O meglio, all'alt degli operanti ha scelto di non fermarsi e di scappare via. È stato necessario un breve inseguimento, poi i militari lo hanno bloccato nei pressi della sua abitazione. Lo stesso, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, oltre a rifiutare di sottoporsi all'accertamento etilometrico, ha addirittura iniziato ad inveire nei confronti dei militari minacciandoli di farli sbranare dai suoi due cani di grossa taglia che aveva appena liberato.