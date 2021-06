Calci e pugni, una violenza improvvisa in strada nei confronti di un ausiliario del traffico di Cassino. Questa volta, però, a dargliele di santa ragione è stato un collega e non un automobilista infuriato per una multa mal digerita. La situazione è comunque sfuggita di mano. L'episodio si è verificato in centro, ieri mattina.

Per cause ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Cassino, guidata dal capitano Scolaro e dal tenente Giorgione, sembrerebbe che uno degli ausiliari del traffico abbia improvvisamente colpito un altro in servizio, forse per questioni personali.

Calci e pugni, in pieno centro. Poi l'arrivo dei militari e del 118. Affatto chiari i motivi dell'aggressione. Ricostruzione della dinamica al vaglio dei carabinieri.