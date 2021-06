«Nella nostra regione la campagna vaccinale sta procedendo regolarmente e con serenità, ieri (martedì, ndr) si sono effettuati 64.541 somministrazioni al di sopra del target assegnato». Informa in un comunicato l'Unità di crisi della Regione Lazio. «Negli ultimi 3 giorni prosegue la nota sono stati eseguiti oltre 8.000 richiami eterologhi di utenti sotto i 60 anni che avevano effettuato la prima dose di vaccino con AstraZeneca, in particolare 7.443 con Pfizer e 812 con Moderna.

Vi è una quota di circa il 10% che non si è presentata che sarà richiamata per poter completare il percorso vaccinale secondo le disposizioni nazionali.

Vi sono infine alcune situazioni che in maniera consapevole e informata chiedono di completare il percorso vaccinale per l'immunizzazione con AstraZeneca.

Per questa quota di persone abbiamo chiesto al ministero della Salute di dare un parere riguardo a uno specifico consenso informato affinché possa decidere il medico in scienza e coscienza, poiché è importante per raggiungere l'immunizzazio ne che siano completati i percorsi vaccinali. Nessuno deve rimanere indietro con il richiamo soprattutto di fronte all'insorgenza delle varianti».

Sulla questione è intervenuto anche l'assessore regionale Alessio D'Amato che dice: «Non c'è alcuna contrapposizione, come vogliono fare intendere alcuni organi di stampa, tra la decisione assunta dal ministero della Salute e la Regione. Nel Lazio abbiamo applicato per primi quanto stabilito dal ministero senza alcuna riduzione del numero delle somministrazioni giornaliere che è stabilmente al di sopra del target assegnato. Vi è una quota, ad oggi stimata intorno al 10%, nella fascia d'età 50/59 anni che rifiuta il mix eterologo. Il punto è avere indicazioni chiare su come trattare questa quota, che merita la medesima attenzione di tutti gli altri».