«Grazie a tutti i protagonisti della seconda data di "Un parco di libri" che finalmente insieme alla direttrice artistica Gabriella Vacca siamo riusciti a realizzare nel Parco Baden Powell di Cassino» ha dichiarato l'assessore Grossi.

«Grazie all'autrice del libro Angela Reale per aver accettato la proposta di presentare il libro in questa cornice. E grazie ai protagonisti di questa data a partire da Mariaconcetta Tamburrini che ha coordinato il tutto, a Maurizio Sinagoga che ha prestato vice ed interpretazioni per la lettura e a Sandra Penge per la ottima conduzione e per averci fatto entrare nel mondo letterario di Giorgio Faletti».

Quest'anno la rassegna è inserita nel progetto le Panchine letterarie, finanziato dalla Regione Lazio all'Abi Valle dei Santi e siamo contenti che sia stato con noi anche il presidente dell'Associazione Bibliotecaria Antonello D'Abrosca. Appuntamento al prossimo venerdì.