Ci avviamo, con cautela, ad uscire dall'emergenza. Con la campagna vaccinale abbiamo visto la luce in fondo al tunnel anche se, come ripetono gli esperti, non bisogna abbassare la guardia. Le previsioni per il futuro sono ancora incerte, quel che è certo, invece, è che la pandemia ha lasciato dietro di sé una lunga serie di strascichi e di disturbi psicologici.

Ognuno, in forma diversa, ha subito disagi e, in molti casi, quarantene, chiusure forzate, mancanza di socializzazione, perdita del lavoro hanno provocato conseguenze anche sulla salute mentale delle persone.

Per far fronte ad ansia, stress, senso di smarrimento, solitudine e a tutta una serie di situazioni che l'emergenza sanitaria ci ha lasciato in eredità, sono nate numerose associazioni sui territori.

Tra queste, l'associazione "L'Alberone" che organizza gruppi di "auto mutuo aiuto" per offrire un supporto, a titolo gratuito, a coloro che non riescono da soli ad uscire da questo momento di difficoltà. "Vogliamo dare un sostegno a chi ne ha bisogno per far sì che possa vedere sotto un'altra luce le preoccupazioni. Nella sede del ‘Centro di aiuto alla vita' diamo l'opportunità a chiunque sia in difficoltà di condividere la sua esperienza - così dall'associazione spiegano le finalità dei gruppi di auto mutuo aiuto - Attraverso il confronto e con il supporto degli esperti è possibile trovare la spinta per uscire da questo momento critico".

Gli incontri si terranno ad Isola del Liri, in via Lungo Fibreno numero 1, vicino l'abbazia di San Domenico.

Per avere maggiori informazioni e partecipare è possibile chiamare il numero 392.5181643 oppure inviare una mail a sfidiamoci@lalberone.com.