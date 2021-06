Nuova vittima di una buca sulla strada, l'uomo cade e si ferisce cadendo dalla bici. È accaduto in via della Sanità verso le 11 di ieri. Il ciclista di mezza età, dopo un giro in bicicletta nella città dei papi, aveva ripreso la strada per tornare ad Alatri. In via della Sanità una serie di buche e di rattoppi fatti male, hanno provocato la caduta del ciclista amatoriale, che è finito a terra battendo malamente la testa ed il bacino.

Dietro di lui si trovava una vettura con a bordo due sorelle, una delle quali è scesa precipitosamente soccorrendo il ferito. La giovane ha aiutato il preside a levarsi dalla strada e sedere su un muretto, chiamando il 118. Sul luogo della caduta è giunta prima una pattuglia della polizia locale e poco dopo l'ambulanza i cui sanitari, prestati i primi soccorsi, hanno caricato il ferito sulla barella trasportandolo all'ospedale di Alatri.

Ancora una caduta dovuta quasi sicuramente ad un manto stradale non in perfette condizioni.