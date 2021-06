Ausonia piange la scomparsa di Mario Stabile, il sorriso indimenticabile, sempre aperto alla risata, la passione per le tradizioni del suo paese. Il presidente del gruppo folk "La Frattese" si è spento lunedì presso il San Raffaele di Cassino a 78 anni. Ieri pomeriggio la comunità gli ha dato l'estremo saluto con una partecipatissima cerimonia funebre che si è svolta nel Santuario della Madonna del Piano.

Proprio nell'area intorno al Santuario si è svolto, fino al 2019, prima dell'arrivo del Coronavirus, la manifestazione più importante organizzata dall'associazione presieduta da Mario Stabile, la rievocazione della trebbiatura e della battitura del grano. Due anni fa il presidente ha dato il massimo insieme ai suoi "ragazzi" perché l'evento ha compiuto trent'anni. Poi a settembre ha organizzato anche la sagra della pizzella fritta e della polenta. Il Covd 19 ha interrotto ogni programma, ma questa estate sicuramente il gruppo folk "La Frattese" sarebbe tornato a far sentire i suoi colori e la sua vitalità.

Purtroppo, invece, problemi di salute hanno portato via il presidente che tutti ricordano per la giovialità, la generosità, la voglia di vivere e di condividere con la gente di Ausonia il recupero e la valorizzazione della civiltà contadina, attraverso il gruppo folkloristico, i suoi balli e le sue musiche, o le manifestazioni per esaltare il territorio e le sue peculiarità gastronomiche. Il presidente rivive anche nelle parole del sindaco di Ausonia, Benedetto Cardillo: «Esprimo a nome personale e dell'amministrazione di Ausonia cordoglio per la morte di Mario Stabile. La Comunità di Ausonia lo ringrazia e lo ricorderà per sempre per l'impegno profuso alla diffusione della cultura popolare ausoniese, che tramite il gruppo folk ha esportato in ogni parte del mondo. Alla famiglia pertanto giungano le più sentite e sincere condoglianze».