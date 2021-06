I nuovi casi di Covid in Italia risalgono sopra quota mille: oggi sono 1.255, a fronte dei 907 di ieri. Il numero di test, però, è decisamente superiore: sono 212.112 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, contro i 79.524 di ieri.; perciò il tasso di positività è oggi 0,6%, contro l'1,1% di ieri.

Il numero di morti segnalato nelle ultime 24 ore è pari a 63 (ieri erano state 36), per un totale da inizio pandemia di 127.101. Continua a calare la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 132 in meno, contro i -77 di ieri (3.333 l'attuale totale), i pazienti in terapia intensiva 32 in meno (ieri -29), per un totale di 504, con 26 ingressi del giorno.