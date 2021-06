Un programma di formazione rivolto alle Polizie Locali che mira, attraverso cicli di appuntamenti webinar e incontri frontali, a fornire agli agenti in forza ai Comandi, tutte le informazioni e le competenze necessarie per operare in sicurezza in un contesto di estrema difficoltà legato all'emergenza Coronavirus. È il nuovo progetto dell'Amministrazione provinciale di Frosinone, a guida del presidente Antonio Pompeo, realizzato in collaborazione con l'Azienda speciale Frosinone Formazione e Lavoro.

Il programma della Formazione delle Polizie locali in tema di Covid sarà presentato alla stampa nella giornata di domani, alle 11.30, nella Sala Consiglio del palazzo provinciale. Un'iniziativa formativa di grande importanza in un momento storico molto difficile anche per le forze dell'ordine nella gestione della pandemia da nuovo Coronavirus che ancora è presente.