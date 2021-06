Cresce il livello di raccolta differenziata in città: circa il 64%, più 10% rispetto all'anno precedente. Questi i numeri diffusi dal Comune di Roccasecca che traccia un bilancio su quanto fatto fino ad ora. «È doveroso per l'amministra zione comunale ringraziare la cittadinanza tutta per l'ottimo risultato raggiunto in termini di raccolta differenziata affermano dal comune Il mese di maggio, infatti, si è concluso con una percentuale di differenziata pari al 64% circa, con un aumento di dieci punti percentuale rispetto allo scorso anno».

Risultati arrivati durante l'emergenza sanitaria causata dal Covid. Obiettivi raggiunto anche grazie all'impegno dei cittadini. «Tutto ciò, considerando i vari periodi di lockdown nei quali, quasi sicuramente, ogni famiglia ha prodotto più rifiuti del consueto – evidenziano dal palazzo municipale In sostanza l'obiettivo raggiunto ci consente di affermare che il nostro Comune rientra nei parametri previsti dalla normativa ambientale e questo si è reso possibile grazie alla collaborazione di tutti voi e all'impegno che state dimostrando nel rispettare il corretto smistamento dei rifiuti. Ma anche al lavoro che stanno svolgendo gli operatori, sempre disponibili a servizio della comunità insieme alla società che si occupa della raccolta».