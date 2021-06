Il primo istituto comprensivo di Sora aderisce al "Piano scuola estate", iniziativa promossa dal Ministero dell'istruzione per accompagnare le scuole nella progettazione e realizzazione di azioni per il potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali. Fulcro del progetto la visione di una scuola aperta, coesa e inclusiva, luogo di formazione della persona e del cittadino radicato nel proprio territorio e sostenuto dalla partecipazione attiva di tutta la comunità.

Tre le fasi del piano: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali nel mese di giugno; rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e socialità per il mese di luglio; introduzione al nuovo anno scolastico a settembre. Tante, insomma, le attività previste per gli alunni; accanto agli interventi per il potenziamento delle competenze disciplinari (in italiano, matematica e lingua inglese), sono stati progettati anche laboratori di arte, musica, sport e teatro.

La dirigente scolastica Rosella Puzzuoli, emozionata ieri mattina durante il taglio del nastro alla presenza del sindaco Roberto De Donatis e della consigliera comunale Floriana De Donatis, riferisce con soddisfazione la risposta corale data dalle famiglie degli alunni e da tante agenzie formative e sociali, unitamente agli insegnanti e da esperti volontari.

E l'istituto ringrazia "le attività commerciali che si sono proposte per fornire merende e bibite agli alunni, gratitudine il Comune di Sora, il comando dei carabinieri, l'Aipes, la fondazione Heal Onlus, le associazioni Assoraider Scout Sora, Olimpia Voley Sora e Asd Centrodanza".