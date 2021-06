Cinque nuovi positivi su un totale di 667 tamponi nelle ultime 24 ore in Ciociaria. I negativizzati sono 12. Anche oggi, fortunatamente, non si registrano vittime. Non si hanno decessi in provincia di Frosinone dall'8 giugno

Il tanto atteso decremento dei decessi si è materializzato, anche se, rispetto ai contagi, si è dovuto attendere un po' di più per vedere i benefici effetti delle misure intraprese da marzo in poi con il confinamento della Ciociaria in zona rossa ben prima che ci finisse l'intera regione Lazio.

La situazione nei comuni

I cinque casi sono divisi in altrettanti comuni: Alatri, Ceccano, Frosinone, Pontecorvo e Sora.

Il confronto con ieri

Su 206 tamponi esaminati ieri sono state comunicate 5 nuove positività. Frosinone registra 2 nuovi casi di Covid, uno, invece, ne hanno Ceprano, Monte San

Giovanni Campano e Vallecorsa.