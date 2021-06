La Banca di Credito Cooperativo di Roma ha premiato con una cerimonia on-line 118 ragazzi e ragazze figli di soci della banca che si sono laureati o diplomati nel 2020 con eccellenti risultati. La cerimonia è stata organizzata dal Laboratorio Giovani Soci della Bcc di Roma.

Sono ormai vent'anni che la banca destina un riconoscimento per i figli dei soci che si siano diplomati o laureati entro i tempi e con il massimo dei voti. Per il biennio 2019-2020 sono stati stanziati quasi 80.000 euro per i premi di laurea e di diploma, come segno di attenzione al territorio e ai giovani che lo vivono.

Tre i ragazzi della provincia di Latina e due di quella di Frosinone tra i premiati. Si tratta di un aiuto concreto ai giovani che si sono distinti negli studi, un buon viatico per la prosecuzione dei loro progetti di vita.

«Ci sarà bisogno della vostra preparazione – ha detto il presidente della Bcc Roma Francesco Liberati – perché il mondo che uscirà da questi anni di crisi e dalla pandemia globale dovrà essere ridisegnato su basi diverse: l'istruzione e la conoscenza sono le risorse fondamentali per affrontare questa ricostruzione».

Liberati ha anche ricordato come la Bcc Roma, tenendo fede alla sua missione solidaristica e localistica, considera il supporto alla crescita formativa e professionale dei ragazzi un obiettivo morale, che va a beneficio non solo del singolo studente ma anche di tutta la collettività.

Presenti alla cerimonia anche il direttore generale Roberto Gandolfo e il vicedirettore generale vicario Francesco Petitto. La serata era stata introdotta dall'intervento del giovane socio della Bcc Roma Pier Giorgio Bianchi, già vincitore del premio di laurea e amministratore unico di "Talents Venture", che ha illustrato quali facoltà universitarie siano più gettonate dai giovani e quali offrano maggiori sbocchi professionali.

Il Laboratorio Giovani Soci Bcc Roma ha poi annunciato di aver messo a disposizione dieci posti gratuiti per il campus online di formazione Orienta Week (dal 26giugnoall'8 luglio 2021), organizzato dalla società Talents Venture.