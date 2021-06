Questa estate a Isola la movida si spegnerà prima. Non si potrà tirare fino all'alba, insomma. Un'estate sotto controllo, in cui la parola d'ordine sarà "sicurezza per il bene di tutti". La città della movida non chiude le porte al sano divertimento e alla socialità, ma è pronta ad alzare la guardia perché l'emergenza Covid non è affatto terminata. E allora orari di chiusura da rispettare per i locali e i loro avventori. Li ha stabiliti il Comune: "I pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno facoltà di apertura nella fascia oraria così determinata: tra le ore 5 e le ore 00.30 nei giorni dalla domenica al giovedì, con chiusura prolungata alle ore 1.30 nelle giornate di venerdì e sabato".

Una soluzione che contempla le esigenze dei frequentatori della movida isolana, ma anche quelle di chi abita a ridosso di corso Roma e che di notte vuole riposare. "Vogliamo che Isola del Liri resti un luogo bello, pulito, sicuro e accogliente, e vogliamo garantire tutto ciò anche attraverso regole chiare, semplici e condivise da operatori e utenti - spiegano in una nota congiunta il sindaco Massimiliano Quadrini e il consigliere delegato al commercio Gianluca Venditti - Oggi (ieri, ndr) abbiamo provveduto ad emanare due ordinanze relative una agli orari delle attività di ristorazione e l'altra alla disciplina della vendita di bevande".

La linea, insomma, resta quella della prudenza: "Pur salutando favorevolmente l'ingresso della nostra Regione in zona bianca, abbiamo ritenuto di agire con prudenza in ordine agli orari di chiusura dei locali - ribadiscono Quadrini e Venditti - Riteniamo, infatti, che soprattutto in questa prima fase sia importante mantenere il controllo sul nostro stile di vita e di relazioni sociali per continuare nell'opera di contrasto alla diffusione del virus".

Non solo. Nell'area interessata dalla movida, fino al 31 agosto prossimo, è scattato il divieto di vendita di bevande in bottiglie e contenitori di vetro o in lattina e l'obbligo della mescita delle bevande in bicchieri di plastica o di carta.