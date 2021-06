In sella alla sua bicicletta, gli si smonta improvvisamente la ruota anteriore e cade a terra, in strada, urtando violentemente il viso sull'asfalto: dodicenne trasferito d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma con trauma cranico e facciale. Fortunatamente il ragazzino non è in pericolo di vita.

L'incidente si è verificato domenica scorsa, intorno alle 20.30. L'adolescente era in sella alla sua bicicletta e percorreva la strada 82 Valle del Liri, seguito dai suoi genitori a piedi, quando, giunto al sottopassaggio, all'improvviso la ruota anteriore della bicicletta si è staccata dalla forcella e il ragazzino è caduto a terra senza avere il tempo di proteggersi il viso.

Sul luogo sono giunti immediatamente gli operatori del 118 che, constatati i danni conseguenti al violento urto del volto sulla strada, hanno portato il ragazzino all'ospedale di Cassino. Da qui è stato poi disposto il trasferimento in eliambulanza al Bambino Gesù di Roma.

Grande spavento per i genitori che in un attimo hanno visto piombare a terra il figlio e picchiare la faccia sull'asfalto.

Un'esperienza da dimenticare per il ragazzino che ha riportato traumi alla testa e al viso, ma che guarirà e tornerà presto a casa. Un brutto episodio che la famiglia potrà ricordare come un incidente tutto sommato finito bene.