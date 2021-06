Il Lazio si gode la zona bianca con i numeri dei contagi che restano sempre bassi. Ieri l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato ha comunicato i dati della giornata precedente nella consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19. Con lui c'erano i direttori generali di alcune Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

«Su 5.437 mila tamponi (-2.085) e quasi 4.000 antigenici, per un totale di oltre 9.000 test, si registrano 111 nuovi casi positivi (-16), i decessi sono 6 (+6), i ricoverati sono 454 (+4) - si legge nella nota diramata dall'assessore - I guariti sono 428, i pazienti in terapia intensiva sono 94 (-4). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,2%. I casi a Roma città sono a quota 86». Si tratta del numero di positivi più basso dall'agosto dello scorso anno. Nelle province laziali non si sono registrati decessi.



Il bollettino

Asl Roma 1: sono 33 i casi nelle ultime 24 ore; si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi.

Asl Roma 2: sono 42 i casi nelle ultime 24 ore; si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 4 decessi.

Asl Roma 3: sono 11 i casi nelle ultime 24 ore; si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra un decesso.

Asl Roma 4: un solo caso nelle ultime 24 ore; si tratta di un caso isolato a domicilio. Non si registrano decessi.

Asl Roma 5: sono 10 i nuovi casi nelle ultime 24 ore; si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso.

Asl Roma 6: sono 6 i casi nelle ultime 24 ore; si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nessun decesso.



La situazione nelle province

In totale si registrano 8 casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore.

Nella Asl di Frosinone si registrano 5 nuovi casi; si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Nessun decesso.

Nella Asl di Latina non si sono registrati nuovi casi e nemmeno decessi.

Nella Asl di Viterbo si registrano 3 nuovi casi; si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi.

Nella Asl di Rieti non si registrano nuovi casi né decessi.

Una situazione in costante miglioramento da diverse settimane che lascia ben sperare, anche grazie alla campagna vaccinale che prosegue senza sosta in tutte le province del Lazio.