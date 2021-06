Cinque nuovi positivi in Ciociaria nelle ultime 24h su un totale di 206 tamponi. I negativizzati sono 12. Non sono stati registrati decessi.

Questi i dati diffusi nel consueto bollettino della Asl di Frosinone per fare il punto sull'andamento del Covid in provincia. Continua il trend in discesa. Mai così pochi contagi da nove mesi a questa parte nella regione.

La situazione nei comuni

Frosinone registra due nuovi casi. Un solo positivo in più a Ceprano, Vallecorsa e Monte San Giovanni Campano.

Il confronto con ieri

Ieri in provincia 8 nuovi casi su 611 tamponi effettuati. Vale a dire un tasso di positività dell'1,30%. Questa la mappa dei contagi: 2 a Sora, 1 ad Arce, 1 a Cervaro, 1 a Ceccano, 1 a Cassino, 1 a Ferentino, 1 a San Vittore del Lazio. Ci sono stati pure 18 negativizzati. E ancora una volta zero decessi.