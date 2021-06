Via Consolare chiusa dal tardo pomeriggio di ieri, in pieno centro storico a Ferentino, disagi alla circolazione stradale e pedonale.

Dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco, presente anche la polizia locale, presso un vecchio edificio dove è crollata all'interno delle mura disabitate una parte della copertura, in seguito alle recenti piogge, è stato deciso di chiudere via Consolare alta, da Porta Montana, e anche via Novana, proprio perché la vecchia casa fa angolo con le vie Consolare e Novana. Sembra che il crollo del tetto metta a rischio la stabilità della vecchia casa. Le strade saranno riaperte dopo la messa in sicurezza della zona.