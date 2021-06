Un duro colpo allo spaccio di crack in città. Lo hanno inferto i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Alatri arrestando un trentottenne del posto che a casa sua aveva circa 45 grammi di droga già confezionata per la vendita. L'altra sera, durante un controllo stradale, i militari dell'Arma hanno fermato un'auto con a bordo un alatrense di 43 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati legati agli stupefacenti; lo hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare, trovandolo in possesso di un involucro contenente circa 0,3 grammi di crack, subito sequestrato.

Attraverso accertamenti e investigazioni, i carabinieri hanno capito che in quella zona abitava un noto spacciatore dal quale il quarantatreenne era andato a rifornirsi. Hanno perciò deciso di recarsi nell'abitazione dell'uomo, un trentottenne di Alatri, per effettuare una perquisizione domiciliare. Da qui è spuntata fuori la droga: 61 involucri di cellophan contenenti crack dello stesso tipo di quello trovato poco prima nel corso del controllo stradale, per un peso complessivo di oltre 45 grammi; trovati anche un bilancino di precisione, rinvenuto nel garage attiguo all'abitazione, e vario materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Alcune dosi di crack erano state nascoste all'interno di custodie di chiavi automatiche per automobili e dentro alcuni accendi sigari, sempre per auto. La droga, il materiale per il confezionamento e le custodie sono stati posti sotto sequestro. Il quarantatreenne acquirente è segnalato alla Prefettura di Frosinone come assuntore di sostanze stupefacenti, mentre il trentottenne è stato arrestato in flagranza di reato perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito svolte in caserma, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di residenza.