Anche i bambini di Amaseno avranno finalmente un parco giochi attrezzato, soprattutto sicuro, immerso nel verde e tranquillo. Proprio in questi giorni, infatti, si stanno concludendo i lavori nell'area di Fontana Grande, a pochi passi dalla sorgente omonima, che restituiranno ai più piccoli, ma anche alle loro famiglie, un luogo ideale per incontrarsi e giocare serenamente in tutta sicurezza.

Grazie a un finanziamento erogato dalla Regione Lazio, l'Amministrazione guidata dal sindaco Antonio Como è riuscita così a dotare il paese di un moderno parco giochi per i bambini, in linea con le ultime direttive in materia di sicurezza: quindi con pavimentazione anti-trauma, scivoli, altalene e altri passatempi studiati per lo svago dei piccoli ma anche per la tranquillità dei genitori. Un luogo che mancava da tempo ad Amaseno, visto che tutte le are attrezzate per il gioco, sistemate oltre un decennio fa, erano pian piano completamente scomparse a causa della cattiva manutenzione delle strutture. Ma anche, purtroppo, per colpa dei soliti vandali che non hanno certo a cuore la tutela del patrimonio collettivo, ignorando perfino le esigenze dei bambini.

Adesso, però, si cambia registro. I nuovi giochi sono realizzati con materiale più resistente, in grado di rimanere all'aperto in maniera duratura. E soprattutto, non si permetterà agli incivili di deturpare il luogo come le attrezzature che si stanno sistemando. Non si esclude, infatti, l'impiego di videocamere per scoraggiare sia le scorribande dei vandali, sia per scovare gli eventuali autori di danneggiamenti al patrimonio collettivo, a differenza del passato. Va anche evidenziata, in generale, la puntuale manutenzione dell'intero parco, per troppo tempo trascurato e adesso in procinto di tornare ai suoi antichi splendori, quando vi si recavano visitatori da tutta la provincia per la sua bellezza.