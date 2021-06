Il piano vaccinale cambia ancora nel Lazio. Il richiamo Pfizer tornerà a 21 giorni. Con ogni probabilità a partire dalle prenotazioni dal 1° luglio in poi.

L'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato spiega: «Siamo in un mommento importante e complesso della campagna vaccinale.Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario dell'emergenza Covid, ha usato il termine flessibilità.

A questo concetto ci stiamo ispirando».

Solo pochi giorni fa lo stop al richiamo AstraZeneca per gli under 60. Quindi la decisione della seconda dose eterologa, vale a dire con un vaccino diverso, Pfizer o Moderna. Ricordiamo che il 17 maggio scorso c'era stata la decisione di posticipare a 35 giorni il richiamo Pfizer. Ora l'ennesimo colpo di scena, con la volontà di D'Amato di tornare alle origini, vale a dire a 21 giorni per il richiamo.

Il perché lo ha spiegato il quotidiano La Repubblica.

Rilevando:«È la conseguenza dell'impasse AstraZeneca: dal momento che serve più Pfizer per i richiami, bisogna levarlo da qualche altra parte.

Per farlo si è scelta la strada di rimandare gli appuntamenti per le prime dosi ai giovani non ancora prenotati, ma allo stesso tempo di anticipare i richiami.

Con lo sblocco di stanotte (ndr: ieri per chi legge) per la fascia 24-17 anni, gli appuntamenti per l'iniezione (solo Pfizer o Moderna) si potranno trovare solo a luglio, con richiami però a 21 giorni. In questo modo, il Lazio punta comunque ad arrivare al traguardo del 10 agosto con il 70% degli adulti vaccinati con doppia dose». Per quanto riguarda la Ciociaria, nella settimana che si è appena conclusa l'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti è stata di 14,25. La settimana precedente di 11,74. Sono valori ormai bassi.

Nel periodo 26 febbraio-4 marzo era stata di 299.

Dal 27 febbraio al 5 marzo i casi erano stati 1.493, con un'incidenza di 312,997 ogni 100.000 abitanti, dal 6 al 12 marzo erano saliti a 1.738 e 364,360. Dal 13 al 19 marzo sono stati 1.500, con un'incidenza di 314,465.

Nella settimana del picco (2-8 novembre) l'incidenza era stata di 428,511. Nella settimana compresa tra il 19 e il 25 marzo sono stati rilevati dalla Asl di Frosinone 1.139 nuovi contagi. Il che comportava un'incidenza settimanale di 238,78 casi ogni 100.000 abitanti.