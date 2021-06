Il piano vaccinale cambia ancora nel Lazio. Il richiamo Pfizer tornerà a 21 giorni. Con ogni probabilità a partire dalle prenotazioni dal 1° luglio in poi. L'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato spiega: «Siamo in un mommento importante e complesso della campagna vaccinale.Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario dell'emergenza Covid, ha usato il termine flessibilità. A questo concetto ci stiamo ispirando».

Solo pochi giorni fa lo stop al richiamo AstraZeneca per gli under 60. Quindi la decisione della seconda dose eterologa, vale a dire con un vaccino diverso, Pfizer o Moderna. Ricordiamo che il 17 maggio scorso c'era stata la decisione di posticipare a 35 giorni il richiamo Pfizer. Ora l'ennesimo colpo di scena, con la volontà di D'Amato di tornare alle origini, vale a dire a 21 giorni per il richiamo.

Il perché lo ha spiegato il quotidiano La Repubblica.

Rilevando:«È la conseguenza dell'impasse AstraZeneca: dal momento che serve più Pfizer per i richiami, bisogna levarlo da qualche altra parte. Per farlo si è scelta la strada di rimandare gli appuntamenti per le prime dosi ai giovani non ancora prenotati, ma allo stesso tempo di anticipare i richiami.