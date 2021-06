Nuova giornata di solidarietà quella andata in scena ieri nella sede civica dell'Avis. Il presidente Daniele Panella e i volontari dell'associazione, insieme alla squadra medica, hanno riaperto i battenti per una nuova giornata di donazioni del sangue. Continua l'impegno costante del sodalizio che, dall'inizio dell'anno, ha superato le 150 sacche raccolte: un dato fondamentale sia per la necessità di sangue in questo periodo di emergenza, sia per la continua richiesta delle strutture sanitarie.

Ha commentato la giornata lo stesso presidente che, al termine dell'iniziativa ha dichiarato: «È stata la Giornata mondiale del donatore di sangue, figura anonima ma fondamentale, che con un gesto semplice e gratuito può salvare vite umane e permettere di curare molte patologie gravi. L'Avis di Ceccano rivolge un augurio speciale a tutti i donatori e li ringrazia per quello che fanno. Oggi (ieri, ndc) sono state raccolte 12 sacche su 20 donatori, purtroppo 6 persone su 8 non sono risultate idonee.

Non hanno potuto donare per avere ricevuto la somministrazione del vaccino Astrazeneca in questi giorni ed a causa del nuovo protocollo ne devono passare 28 e non più due». Panella conclude citando i prossimi appuntamenti, non solo per le donazioni, ma anche per altre iniziative sociali. La prossima raccolta di sangue è fissata per il 24 giugno ma siamo già al completo - spiega - Chi lo vorrà, potrà prenotarsi per il 10 e 31 luglio con un Sms al 328-7854848. Venerdì 18 luglio, invece, ci sarà un controllo dell'udito in collaborazione con Udisens, per il quale abbiamo ancora posti disponibili. Le prenotazioni sono sempre allo stesso numero».