Sabato scorso, Veroli si è ritrovata al centro dell'interesse di un gruppo di tecnici nel settore turistico. Grazie ad una fitta collaborazione tra Pro Loco e professionisti del ramo, un gruppo di tour operator ha potuto visitare Veroli con l'occhio critico di chi, tra natura, arte e cultura, ha maturato fior di esperienza e sa valutare, in un batter di ciglia, le potenzialità nascoste o palesi di luoghi a vocazione turistica. Veroli, con la sua struttura medioevale, le eleganti chiese e i pittoreschi vicoli, ha affascinato e intrigato gli esperti visitatori.

Fedele alla sua vocazione di promozione e valorizzazione del proprio territorio e del proprio paese, la Pro Loco verolana non è nuova a iniziative simili, volte a dare ampia visibilità al patrimonio artistico, culturale, sociale ed eno-gastronomico di Veroli, con risultati importanti per lo sviluppo e la conoscenza del suo territorio. Un impegno che rispetta pienamente il significato del suo nome, dal latino "pro loco", ovvero "a favore del luogo".

Proprio dall'associazione del Presidente Gianluca Scaccia giungono entusiastici commenti e concrete speranze di far conoscere la città ernica ad una fetta sempre più ampia di turisti: «La Pro Loco ha avuto l'onore di ospitare, nella nostra città, un gruppo di tour operator per un Educational Tour Experience nelle terre Ciociare - si legge in un post su Facebook - Accompagnati alla scoperta delle meraviglie di Veroli dall'esperta guida Beatrice, i professionisti del settore turistico hanno potuto godere della bellezza, dell'ospitalità e dell'incanto che la nostra città sa offrire. La visita, frutto di una attenta e lunga collaborazione con Angela del Best Western Hotel La Rocca di Cassino, è stata un successo, e getta le basi di un futuro, lungo percorso insieme».