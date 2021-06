Parapetto del ponte caduto in località Tufo Varaccani. In attesa degli interventi necessari di messa in sicurezza è stato istituito il senso unico alternato di marcia.

L'altra mattina si è svolto il sopralluogo del vice sindaco Roberto Pigliacelli con i tecnici. L'amministratore è intervenuto per comprendere la situazione e muoversi di conseguenza per garantire la sicurezza e avvertire gli enti interessati per i necessari interventi per ripristinare lo stato dei luoghi nella zona del paese lepino.

«A causa della caduta del parapetto del ponte in contrada Tufo Varaccani - afferma il vice sindaco del comune di Patrica Roberto Pigliacelli - mi sono recato sul posto con l'Ufficio Tecnico e nei prossimi giorni verificheremo la competenza dell'intervento per la messa in sicurezza con gli enti sovracomunali interessati.

Nell'area interessata - conclude Pigliacelli - già delimitata con apposita segnaletica è stato istituito il senso unico alternato».