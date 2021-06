C'è tempo fino al prossimo 30 giugno per partecipare al social contest "Ricrea, artisti del riciclo" indetto dalla Lavorgna e rivolto ai bambini della scuola primaria.

Per partecipare ogni bambino dovrà creare la propria opera d'arte da realizzare tenendo presente l'importanza del riuso.

Le modalità

Basterà inviare una foto dell'opera" tramite messenger o all'indirizzo mail info@lavorgnasrl.it con nome, cognome, età, scuola e comune di residenza. Dopo il termine tutte le foto verranno pubblicate sulla pagina facebook dell'azienda e ogni partecipante riceverà un gadget personalizzato ed ecosostenibile.

La società Lavorgna srl si riserva di non pubblicare tutti quei lavori mancanti delle informazioni previste nel regolamento o che siano in qualche misura osceni, volgari, offensivi, che inneggino o incitino alla violenza o che siano lesivi di altre sensibilità (religione, razza, genere).

Le foto ricevute saranno poi pubblicate sulla sezione gallery del sito web www.lavorgnasrl.it e potranno essere utilizzate dalla società Lavorgna srl per possibili campagne di sensibilizzazione alla raccolta differenziata e per personalizzare i mezzi d'opera.

Il regolamento ed il volantino dell'evento sono disponibili online sul sito www.lavorgnasrl.it e la pagina Facebook ufficiale.

Per ogni richiesta di contatto e informazione: Lavorgna srl, via Tratturo Regio, snc, 82030 – San Lorenzello (BN), telefono 0824 860341 / 861361 – info@lavorgnasrl.it