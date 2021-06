Grave incidente in via Casilina nel territorio di Anagni all'altezza del bivio per la ex Winchester. È successo intorno alle 19. Coinvolti due veicoli, in gravi condizioni una donna. Per lei è stato necessario l'intervento di un'eliambulanza con cui è stata trasportata in una struttura più attrezzata per le cure del caso. Sul posto oltre agli operatori del 118 sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Nell'impatto uno dei due mezzi si è ribaltato.