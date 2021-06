Gli agenti della polizia stradale hanno proceduto al controllo di un autoarticolato, che trasportava un carico di sapone liquido per uso domestico. Dall'esame della documentazione l'autista risultava privo della licenza di trasporto comunitaria, ma a insospettire gli operatori durante il controllo delle caratteristiche tecniche del veicolo era il tetto del semirimorchio. Esso appariva in parte alzato come dissaldato dalla restante struttura.

I poliziotti hanno scoperto che vi era stata creata un'intercapedine interna asportando la coibentazione termica dei pannelli che componevano il tetto del semirimorchio, che si alzava e si abbassava grazie ad un sistema di 10 pistoni, comandati da un interruttore nascosto tra gli strumenti di controllo del frigorifero.

Conducente sanzionato per la mancanza della prescritta licenza di trasporto comunitaria e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.