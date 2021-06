Giallo a Roma. Un 35enne è morto sul colpo ieri dopo essere precipitato sulla rampa di un garage in via della Mendola, zona Cortina d'Ampezzo. Sul posto sono intervenuti la polizia e il personale medico del 118 che ha costatato il decesso dell'uomo.

La vittima era agli arresti domiciliari e, al momento, non si conosce la dinamica dei fatti. Sul caso sono in corso le indagini della polizia. A quanto si apprende, non è esclusa nessuna ipotesi: omicidio, suicidio, incidente fatale, è ancora presto per un'esatta ricostruzione.