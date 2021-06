Denunciato un trentenne per rapina. Nel corso della giornata di ieri, a Formia, i carabinieri del locale comando stazione coadiuvati dai militari della tenenza carabinieri di Caivano in provincia di Napoli al termine di articolate indagini e perquisizioni svolte, deferivano all'autorità giudiziaria S.L. un 30 enne della provincia di Napoli per il reato di rapina.

Questi nel territorio del Comune di Mondragone in provincia di Caserta, sottraeva ad un 42 enne di Napoli il telefono cellulare e la somma di 1000 euro dopo averlo anestetizzato mentre era intento a parlare ad una donna in corso di identificazione. Il telefonino è stato rinvenuto e successivamente sequestrato a conclusione della perquisizione eseguita presso l'abitazione del denunciato.