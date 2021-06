Un gesto estremo per porre fine alle sue inquietudini. E' la direzione verso cui si sta indirizzando la ricostruzione di quanto avvenuto questa mattina alla stazione ferroviaria di Ceccano, dove un uomo di 69 anni, C. M. le sue iniziali, è stato travolto dal treno delle 9.07 partito da Roma e diretto a Cassino.

L'uomo si sarebbe lasciato cadere sotto il convoglio in transito. Un gesto volontario, dunque, che forse il sessantanovenne ha ritenuto l'unico in grado di porre fine alle sue sofferenze.

Immediatamente è scattato l'allarme e in pochi minuti sono giunti i soccorritori del 118. Poco dopo è atterrato anche un elicottero dell'Ares, ripartito però vuoto. Sul posto si sono precipitati anche gli agenti della polizia ferroviaria e dei vigili urbani. Purtroppo per C. M. non c'è stato nulla da fare: l'impatto con il convoglio gli è stato fatale.