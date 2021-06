Numeri sempre più bassi per il Covid in Ciociaria, aspettando che finalmente arrivi la giornata con zero contagi. Una giornata lontana ben 270 giorni.

Il bollettino della Asl di Frosinone oggi conta 12 nuovi positivi in provincia su un totale di 667 tamponi. Casi in leggero aumento rispetto ai 7 di ieri ma l'incidenza resta bassa. I negativizzati sono 13. Anche oggi, fortunatamente, non si contano vittime.

La situazione nei comuni

Insolito picco a Monte San Giovanni Campano che registra 5 nuovi casi nelle ultime 24 ore, un numero in controtendenza con quelli degli altri comuni che potrebbe essere riconducibile a qualche focolaio. Alatri e San Vittore del Lazio contano due nuovi casi ciascuno, Un nuovo positivo ad Arce, Pontecorvo e Trivigliano.

Il confronto con ieri

Ieri i casi segnalati sono stati 7 di cui 2 ad Alatri e 1 ciascuno a Frosinone, Ceprano, Monte San Giovanni Campano, Sora e Torre Cajetani.