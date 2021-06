Una accesa discussione ieri mattina vicino a un bar, nella parte bassa del capoluogo, tra due uomini. Uno dei due, entrambi si conoscevano, dalle parole sarebbe passato ai fatti, colpendo con un pugno sul naso l'altra persona. Ignoti i motivi della discussione.

Sul posto sono arrivati subito gli operatori del 118 per trasportare il ferito in ospedale per le cure del caso.

Intervenuti, inoltre, gli agenti delle Volanti della questura di Frosinone per i rilievi di rito e per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.

I fatti

Erano circa le 9.30 quando è avvenuto il fatto. Da una prima ricostruzione i due, entrambi del capoluogo, si sono incontrati davanti a un locale nella parte bassa di Frosinone, sulla Monti Lepini. Avrebbero iniziato a discutere. Gli animi si sono infuocati. Uno dei due dalle parole, stando alle accuse, è passato ai fatti, aggredendo l'altro uomo. Colpito con un pugno sul volto, ferito sul naso.

I soccorsi

Diverse le persone che erano sul posto e subito, quando hanno capito che la situazione stava degenerando, hanno contattato i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale medico con un'ambulanza e un'automedica. Sono arrivati anche i poliziotti coordinati dal dottore Antonio Magno per tutti gli accertamenti del caso. Il ferito è stato accompagnato in ospedale per ricevere le cure del caso.