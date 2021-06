Il bollettino di oggi diffuso dalla Asl di Frosinone conferma numeri da zona bianca. 7 nuovi positivi in Ciociaria su 716 tamponi effettuati. I negativizzati sono 24. Zero vittime anche oggi in Ciociaria.

I numeri della Ciociaria sono da tempo da zona bianca. Ma ora si attende l'ufficializzazione del passaggio di colore del Lazio. Passaggio che dovrebbe essere operativo da lunedì 14 giugno. In zona bianca cambiano tante cose. Una ulteriore spinta verso il ritorno alla normalità. Il distanziamento e

l'obbligo della mascherina restano, ma non c'è il coprifuoco. E le regole per ristoranti, bar, feste e

tutto il resto sono naturalmente meno rigide.

La situazione nei comuni

Alatri registra 2 nuovi positivi. Un nuovo caso in ognuno dei seguenti comuni: Ceprano, Frosinone, Monte San Giovanni Campano, Sora e Torre Cajetani.

Il confronto con ieri

Anche ieri nessun decesso. Mentre i nuovi casi erano stati 6. Su un totale di 674 tamponi. Tasso di positività allo 0,89%.