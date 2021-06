Approvata dalla Giunta regionale la DGR con la quale verranno stanziate risorse complessive pari a 53.746, 200 milioni di euro, destinate alla Regione Lazio nell'ambito della ripartizione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

La delibera è stata elaborata su proposta dell'assessore alle Politiche sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP Alessandra Troncarelli di concerto con l'assessore al Lavoro e Formazione Claudio Di Berardino.

Nello specifico vengono destinati alla Regione Lazio 53.446.200 milioni di euro per il potenziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali collegate all'attuazione del Reddito di Cittadinanza.

Vengono inoltre ripartiti ai vari ambiti territoriali 300.000 euro per interventi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. L'importo complessivo del Fondo è attribuito alla Regione Lazio con il decreto del 28 dicembre 2020 del Ministero del Lavoro.