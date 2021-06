Oli esausti: installato un nuovo contenitore. L'amministrazione grazie ad una convenzione con la società Game Oli, ha posizionato nei giorni scorsi il secondo raccoglitore di olio esausto vegetale.

«Dopo l'installazione del contenitore per la raccolta dell'olio vegetale esausto per uso domestico presso l'Ecosportello - afferma l'assessore alla raccolta differenziata Curzio Borsellino - abbiamo deciso di incrementare il servizio posizionando un nuovo raccoglitore anche nel centro storico di Patrica in prossimità del Tunnel, dove è già posizionata l'Isola informatizzata.

Ogni cittadino potrà conferire il proprio olio esausto più comodamente, contribuendo così alla campagna di corretto smaltimento di uno dei rifiuti maggiormente inquinanti. Un gesto di grande civiltà e un passo in avanti importante per la tutela dell'ambiente e per una corretta differenziata».