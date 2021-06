Saranno riflettori spinti alla massima potenza quelli che andranno ad accendersi su Fiuggi il 18 e il 19 giugno prossimi all'interno della Fonte Bonifacio VIII, in occasione del Forum : «Ritorno al futuro: Il mondo che sarà», promosso dal Comune di Fiuggi e da ATF S.p.A.

con il patrocinio della Camera di Commercio di Frosinone.

I partecipanti

Il convegno vedrà la partecipazione di numerosi big della politica come i ministri del Turismo Massimo Garavaglia, Mara Carfagna (Sud, Progetti per la Ripartenza), della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, dell'Agricoltura Stefano Patuanelli.

Per il territorio i parlamentari Francesco Zicchieri e Massimo Ruspandini.

Ai lavori prenderanno parte anche il vice ministro allo Sviluppo Economico, Alessandra Todde, il sottosegretario al Ministero della Transizione Ecologica Ilaria Fontana, il Governatore del Lazio Nicola Zingaretti, Ettore Sequi segretario generale della Farnesina, Dario Nardella sindaco di Firenze, Valentina Corrado, assessore regionale al turismo, padre Antonio Spadaro direttore della rivista Civiltà Cattolica, Massimo Caputi presidente nazionale di Federterme, Ermete Realacci presidente della Fondazione Symbola.

È prevista la presenza delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio insieme a molti volti noti del mondo dello spettacolo, delle categorie economiche, delle organizzazioni sindacali e del volontariato.

Stati generali

Dei veri e propri "Stati Generali" sul turismo ed il rilancio economico infatti si annuncia una presenza massiccia dei principali organi d'informazione. Fiuggi si è presa la scena. Usa toni trionfalistici il sindaco Alioska Baccarini «Un risultato straordinario poter organizzare a Fiuggi un Forum di questa portata. Su temi che sono all'ordine del giorno dell'agenda del Governo Italiano. Un grazie enorme a chi tutto questo ha curato e realizzato nei minimi dettagli. Un dream team eccezionale formato dal nostro assessore al Turismo e Sviluppo Economico Simona Girolami, dal presidente di Confimprese Italia e componente del C.d.A di ATF, Guido D'Amico con la collaborazione straordinaria della ormai insostituibile Dott.ssa Virginia Saba».

«Prosegue l'incessante opera per il rilancio turistico – economico della città – annuncia entusiasta Simona Girolami - È questo il primo di quattro eventi ci vedranno presenti sulla scena della politica nazionale.

Tanto lavoro da parte nostra, un grandissimo impegno ed una enorme soddisfazione poter celebrare tutto questo nella nostra Fiuggi». Appuntamento al 18 e 19 con le presenze contingentate per la pandemia.