Un terribile tamponamento in A13 ieri nel tardo pomeriggio. Vittorio Miele, autotrasportatore di Cassino, ha perso la vita. Nel terrificante schianto che ha coinvolto tre tir sono rimaste ferite altre tre persone. Un tamponamento a catena sul tratto dell'autostrada Bologna -Padova in direzione Padova che non ha lasciato scampo a Vittorio, quarantaduenne, che è rimasto schiacciato tra le lamiere. Lascia la moglie e tre figlie, un dolore immenso. La comunità si è già mobilitata per offrire sostegno alla famiglia e per poter riportare la salma dell'autotrasportatore a Cassino.