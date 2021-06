Domenica prossima, 12 giugno, alle 14 si terrà il "Meeting provinciale di Atletica leggera Città di Ceccano". La cornice dell'evento sarà la pista di atletica "A. Vespasiani", in via Passo del Cardinale.

Un'opportunità di rilancio dell'attività sportiva, fondamentale dopo lo stop che la città ha vissuto a causa della pandemia. «Siamo molto soddisfatti - commenta il consigliere delegato allo Sport Diego Bruni - per questo evento organizzato in collaborazione con la Fidal provinciale e l'Atletica Ceccano.

Il meeting precede sicuramente altri appuntamenti, sempre in collaborazione con il delegato provinciale. Eventi come questo metteranno Ceccano e la nostra pista di atletica in risalto, anche per lanciare un segnale di partecipazione». Sandro Ceccacci, delegato provinciale Fidal, aggiunge: «Ringrazio il sindaco Caligiore e il delegato allo Sport Bruni, che già al primo incontro ha dato la piena disponibilità a organizzare un meeting di atletica leggera sulla pista di Ceccano, oltre al presidente dell'Atletica Ceccano, Gerardo Gatta, che sta curando nei minimi dettagli l'aspetto organizzativo».

Parole di soddisfazione anche dal primo cittadino: «Siamo molto felici della ripresa delle attività sportive sul nostro territorio. Questo meeting provinciale di atletica leggera sarà un appuntamento per tornare a vivere giornate di sano sport dopo tutte le chiusure dovute al Covid». Conclude Gerardo Gatta, presidente dell'Atletica Ceccano: «Abbiamo accolto con soddisfazione la richiesta della Fidal di organizzare il meeting, grazie anche alla sensibilità del delegato Diego Bruni e dell'Amministrazione. Un modo per ripartire dopo due anni di inattività dovuta al Covid».