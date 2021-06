Il Nas di Latina ha ispezionato, nella provincia di Frosinone, diciotto ambulanze impiegate in servizi di emergenza–urgenza sanitaria e nel trasporto di malati. Nell'ambito del servizio una persona è stata segnalata all'autorità giudiziaria per aver omesso di redigere ed applicare il documento di valutazione dei rischi relativo alla sicurezza su luoghi di lavoro anche in riferimento allo specifico rischiobiologico delCovid-19. Mentre sono state cinque le violazioni amministrative per carenze igieniche e per la presenza di parti arrugginite e incrostate sui mezzi di soccorso.

Le verifiche sono rientrate nell'ambito di un servizio dei carabinieri del Nas a livello nazionale. Verifiche su 1.297 ambulanze: nove i veicoli sequestrati e 160 irregolari. Nell'ambito della strategia realizzata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute nel settore della sicurezza sanitaria durante l'attuale periodo di emergenza pandemica, si annoverano i controlli dei veicoli impiegati nel trasporto e soccorso sanitario, con la verifica degli standard di sicurezza ed igiene delle autoambulanze.

La campagna di verifiche a livello nazionale svolta dai carabinieri dei Nas, d'intesa con il Ministero della Salute, ha interessato complessivamente 1.297 ambulanzeimpiegatein servizidiemergenza – urgenza sanitaria e nel trasporto di infermi, individuando 160 mezzi non conformi alle normative che disciplinano la corretta erogazione del servizio e la sicurezza di operatori e pazienti a bordo. In tale contesto, sono state contestate 52 violazioni penali e 113 amministrative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, mancanza di idonee procedure di pulizia e sanificazione dei mezzi sanitari, presenza di parti arrugginite e incrostate, impiego di mezzi privi di autorizzazioni e requisiti per svolgere adeguatamente il trasporto di malati.

Tra le violazioni riscontrate in provincia di Frosinone, dove sono state ispezionate diciotto ambulanze, cinque mezzi, come detto, sono finiti sotto la lente per carenze igieniche e per la presenza di parti arrugginite e incrostate sui mezzidi soccorso. E una persona è stata segnalata all'autorità giudiziaria per aver omesso di redigere ed applicare il documento di valutazione dei rischi relativo alla sicurezza su luoghi di lavoro.