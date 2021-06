Mai avrebbero immaginato ieri le brave operatrici, supportate anche da qualche docente, di trascorrere un'intera mattinata a ridosso della metà di giugno tra scope, secchi e scarpe bagnate. Il tutto perché hanno trovato la palestra del liceo scientifico (indirizzo del Pietrobono), con la sede che si trova a Chiappitto, completamente allagata. Ma il dato preoccupante è che l'acqua non è entrata dal basso per la violenta perturbazione di mercoledì, a cui ora si deve aggiungere quella di ieri, ma da infiltrazioni dal tetto.

E questo ha fatto scattare un ulteriore allarme in tema di sicurezza tanto che la sessione degli esami di maturità, prevista per le norme anticovid, nella moderna (?) palestra ora non vi si svolgeranno più in questo spazio e adesso si dovrà trovare un luogo alternativo.

L'acqua infatti ieri mattina cadeva da vari punti della copertura a dimostrazione di come ci siano più infiltrazioni nel tetto. Le operatrici hanno posizionato numerosi secchi e con le scope e vari strumenti hanno spostato l'acqua all'esterno.