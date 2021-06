Il mercato verolano è tornato a Passeggiata San Giuseppe. Uno spiraglio di normalità per gli esercenti e per gli abituali frequentatori dell'appuntamento del martedì. Ad illustrare le motivazioni della decisione, presa con il favore del primo cittadino Simone Cretaro, l'assessore al commercio Andrea Iaboni.

«Visto il consistente calo dei contagi nella nostra provincia e sull'intero territorio nazionale, abbiamo valutato l'ipotesi di ripristinare la collocazione originaria di tutti i banchi lungo Passeggiata San Giuseppe.

Ad oggi sussistono i presupposti perché il mercato, che da anni si snoda da Porta Romana, possa svolgersi in condizioni di totale sicurezza.

L'obiettivo resta comunque quello di mantenere un ulteriore servizio nel centro storico. Qui infatti, già da questo martedì, hanno guadagnato la loro postazione gli ambulanti, che qualche mese fa hanno risposto al bando stilato ad hoc».

La manifestazione di interesse per portare avanti questa idea era stata diffusa già a settembre dall'ente ed era espressamente rivolta agli operatori di specifici settori: ortofrutticolo, florovivaistico alimentare e quello della produzione propria, al fine di sperimentare l'apertura di questo filone commerciale anche nell'area centrale del paese.

L'avanzata prepotente della pandemia, ha comportato il congelamento forzato del progetto che ora può finalmente riprendere terreno. Alla proposta ufficiale del comune, hanno risposto diversi ambulanti che si posizioneranno anche nelle settimane a seguire nel perimetro loro assegnato proprio sul selciato del centro storico.

«L'intenzione amministrativa - prosegue l'assessore - è quella di rendere vivo e vivibile il cuore della realtà cittadina in sinergia con le altre attività commerciali già presenti in pianta stabile. Mantenere un mercato specializzato in centro, al netto anche dell'assenza di veicoli e automezzi che impatterebbero sul contesto storico, è una valorizzazione diretta del micro commercio di prossimità a servizio dei residenti».