Viola i divieti imposti dall'autorità giudiziaria, quarantaduenne di Pontecorvo finisce in carcere. L'uomo già noto per vicende legate a reati contro la persona, il patrimonio e gli stupefacenti, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Guarcino.

I militari hanno infatti dato esecuzione all'ordinanza di revoca degli arresti domiciliari e contestuale ordine per la carcerazione, emessa dalla seconda sezione penale della Corte d'Appello presso il tribunale di Roma.

In particolare, l'uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in una comunità del posto per reati in materia di stupefacenti, avrebbe trasgredito più volte. Diverse le segnalazioni all'autorità giudiziaria. Nelle scorse ore è stato trasferito nel carcere di Vasto.