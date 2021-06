Tragedia a Ostia, un altro operaio morto sul lavoro. L'uomo stava lavorando in un cantiere nautico quando, per motivi ancora da definire, è stato colpito fatalmente da un palo da ormeggi. L'uomo è morto sul colpo. L'incidente mortale è avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 15.

Secondo una prima ricostruzione, il palo sarebbe caduto e avrebbe colpito in pieno l'operaio, ferendolo a morte. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre i soccorsi, sono subito arrivati i Carabinieri per indagare sul caso.