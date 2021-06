Una bomba d'acqua si sta abbattendo in questi minuti su Frosinone. In pochissimo tempo si è riversata al suolo un'enorme quantità d'acqua che sta causando non pochi disagi.

La visibilità sulle strade è notevolmente ridotta e il traffico sulle principali arterie del capoluogo è rallentato. Non solo, il manto stradale reso viscido dalla pioggia crea un serio pericolo per gli automobilisti.

In alcune zone della città si segnalano lievi allagamenti con i tombini che non sono riusciti a far fronte alla pioggia battente.