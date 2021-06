Occhi puntati su un quartiere che aspettava una riqualificazione, che non ha visto. Sono delusi i residenti del quartiere di Pontrinio che aspettavano giochi per bambini, nuovo asfalto ed un'attenzione maggiore dato che dalla casa comunale per anni si è parlato di un progetto di rilancio del quartiere, con tanto di pali intelligenti della pubblica illuminazione. Ma di tutto ciò neanche l'ombra.

Parlano di incuria e di abbandono del decoro urbano i residenti che abitano l'area che apre le porte alla città di Sora di chi viene dal vicino Abruzzo. Le lamentele sono aumentate nei giorni scorsi quando sono arrivati i vigili del fuoco per spegnere un incendio proprio lungo le sponde del fiume Liri.

«Qui l'erba è alta e basta una cicca di sigaretta buttata a terra, un po' di vento, ed ecco che è necessario l'arrivo dei pompieri - sbotta un uomo - Ma di erba alta è pieno il quartiere. Speravamo in un'attenzione maggiore da parte dell'amministrazione comunale ed invece qui sono sì venuti, ma solo con le loro chiacchere».

Un ragazzo rincara il pensiero dell'uomo. «Ho più volte contattato il consigliere Lino Caschera, ma ha risposto che lui non può fare nulla dato che il sindaco Roberto De Donatis non ha riconsegnato a nessun consigliere le deleghe - ha continuato il ragazzo - Gli ho risposto però che lui comunque rappresenta sempre il Comune e potrebbe parlare con gli uffici e rappresentare la problematica di noi cittadini, dato che il problema dell'incuria è reale tanto che ci sono venuti a fare visita i vigili del fuoco per spegnere un principio di incendio. Ma poi è anche vero che per quasi cinque anni la delega alle manutenzioni era sua e qui i problemi sono sempre gli stessi».

«Speriamo - conclude - che vengano a pulire prima dell'arrivo del vero caldo anche perché qui diventerebbe una vera giungla». I residenti si sono lamentati anche nella presenza dei rifiuti vicino i cassonetti gialli ed anche di pali della luce che da mesi sono spenti e riconsegnano una scarsa sicurezza all'intero quartiere, ma anche poca visibilità la notte.