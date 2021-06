È arrivato il giorno tanto atteso. Il giorno del processo, davanti alla Corte d'assise di Frosinone, per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, massacrato di botte a soli 21 anni. Sotto accusa per la morte del giovane cuoco di Paliano, i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, 26 e 24 anni, Mario Pincarelli, 21, e Francesco Belleggia, 23, tutti di Artena. La prima udienza si svolgerà a porte chiuse per garantire il rispetto delle norme anti-assembramento per l'emergenza sanitaria da Covid-19. Oggi è in programma l'ammissione delle prove e la selezione dei testi.

Poco più di nove mesi fa, nella notte tra il 5 e il 6 settembre dello scorso anno, nei giardinetti di Largo Oberdan a Colleferro, Willy, originario di Capo Verde, è stato pestato a morte. Deceduto per i violentissimi colpi inferti dagli aggressori che hanno agito – è questa l'accusa da parte degli inquirenti – con la consapevolezza di provocare lesioni mortali. Dall'autopsia effettuata sul corpo del giovane cuoco dal medico legale Saverio Potenza, a Roma a Tor Vergata, sono stati riscontrati "politraumi" su tutto il corpo, non solo su torace, addome e collo, che hanno portato a un "grave shock traumatico" e quindi all'arresto cardiaco.



L'accusa

Da omicidio preterintenzionale a volontario aggravato dai futili motivi: questa l'accusa per i quattro giovani alla sbarra. La procura di Velletri ha cambiato il capo di imputazione per i fratelli Bianchi, Pincarelli e Francesco Belleggia. Quest'ultimo da subito ai domiciliari, mentre per gli altri tre si sono aperte le porte del carcere a poche ore dalla morte del ventunenne. L'aggravante per futili motivi è legata alle circostanze in cui avvenne il pestaggio. Secondo l'accusa, tutto sarebbe nato vicino ad alcuni locali di Colleferro, in largo Santa Caterina, intorno alle 3.30. Willy ha visto un suo amico in pericolo. Non ci ha pensato su ed è subito intervenuto per difenderlo. Un'intromissione che però non sarebbe stata gradita dal branco. A quel punto sarebbero intervenuti i quattro ragazzi di Artena che hanno pestato Willy con calci e pugni.

Secondo gli inquirenti avrebbero ucciso volontariamente Willy «colpendolo reiteratamente e violentemente con calci e pugni al capo, al torace e all'addome, anche quando la vittima si trovava a terra, priva di sensi e non in grado di apporre alcuna difesa, provocando un grave politraumatismo a livello cranico-toracico e addominale con conseguente insufficienza cardiorespiratoria e arresto cardiocircolatorio, con l'aggravate di aver commesso il fatto per futili motivi». Secondo il gip, «la loro azione fu mossa dalla volontà di affermare, attraverso l'uso brutale della violenza fisica, il loro predominio e la loro supremazia».

Nel corso degli interrogatori i quattro imputati hanno negato ogni accusa, anzi, si sono rimpallati a vicenda le accuse. Nelle ultime settimane uno degli imputati, Belleggia, ha accusato tre amici dei fratelli Bianchi di aver mentito ai carabinieri e al sostituto procuratore. Sostiene che è stato indicato falsamente dai tre testimoni come colui che ha infierito sul giovane cuoco di Paliano, dopo che era già a terra, esanime sul selciato per i colpi ricevuti dai coimputati.

I fratelli Bianchi sono difesi dall'avvocato Massimiliano Pica, Pincarelli dall'avvocato Loredana Mazzenga, mentre Belleggia dall'avvocato Vito Perugini. La famiglia Monteiro ha conferito, invece, l'incarico agli avvocati Domenico Marzi (per la madre e la sorella) e Vincenzo Galassi (per il padre). A pochi giorni dalla morte di Willy sono state tante le dimostrazioni di vicinanza alla famiglia. Famiglia che chiede giustizia. Non vendetta, ma giustizia. I genitori lo hanno ripetuto anche il giorno del funerale, mentre fissavano la bara con il corpo del loro amato figlio.

Una famiglia che ha dimostrato da subito di avere un grande cuore, proprio come il figlio. Hanno compiuto anche un grande gesto di solidarietà, decidendo di devolvere le offerte raccolte durante le esequie, che si sono svolte nel campo sportivo di Paliano, alla Caritas. A pochi giorni dalla morte di Willy si sono svolte fiaccolate, momenti di preghiera a Paliano, a Colleferro e anche ad Artena, dove vivono gli imputati e dove il giovane lavorava come cuoco. A dicembre, nel teatro "Esperia" di Paliano, il prefetto di Frosinone Ignazio Portelli ha consegnato la Medaglia d'oro al valor civile alla famiglia di Willy, conferita dal presidente Mattarella. Diverse le intitolazioni in suo onore. In memoria del ventunenne in molte città sono stati realizzati murales. Su uno di questi, a Pescara, proprio a pochi giorni dal processo, è stato oscurato il viso del giovane con della vernice bianca. Un gesto condannato da tutte le persone che a gran voce continuano a chiedere giustizia per Willy.